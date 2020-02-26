На Николаевщине все еще превышен пороговый уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, но уже идет на спад

В Николаевской области несколько снижена заболеваемость гриппом и ОРВИ, однако продолжает регистрироваться превышение порогового уровня.

Об этом сообщает государственное учреждение «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины.

За восемь недель этого года (по состоянию на 24 февраля 2020 года) в Николаевской области заболело 5 тысяч 482 человека, что на 3,8 процента меньше, чем за прошлую неделю. Снижение заболеваемости произошло за счет детского населения (-6,9%). Заболеваемость среди взрослых выросла по сравнению с прошлой неделей на 2,9%.

Сохраняется превышение эпидемического порога, которое составляет 5,2% против 9,3% за неделю. Уровень заболеваемости продолжает находиться на низком уровне - в основном, за счет временного прекращения учебного процесса в детских учебных заведениях. В течение недели временно приостановлен учебный процесс в трех учебных заведениях Николаевской области: Веселиновский район - два заведения и Березнеговатский район - одно. В городе Николаеве начата работа всех учебных заведений.

Всего с начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в области заболело 89 тысяч 473 человека, из них 62 тысячи 305 детей до 17 лет.

Эпидемические пороги превышены в 5 городах и районах Николаевской области: городах Первомайск и Южноукраинск, Баштанском, Веселиновском и Очаковском районах.

В Николаеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже порогового уровня на 17,2%. Летальных случаев от последствий гриппа и ОРВИ в Николаевской области не зарегистрировано.

Вопрос заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения области находится на постоянном контроле специалистов Государственного учреждения «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины».

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец января в Николаевской области порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями не превысил установленные показатели. В феврале же из-за высокой заболеваемости школьников была закрыта большая часть учебных заведений на карантин.