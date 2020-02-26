Синоптики не прогнозируют сегодня опасных явлений на Николаевщине: будет умеренный ветер и переменная облачность

В Николаеве и области в среду, 26 февраля, не ожидается опасных метеорологических явлений.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области со ссылкой на областной центра по гидрометеорологии.

По Николаевской области: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/c. Температура днем 11-16° тепла.

По городу Николаеву: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/c. Температура 12-14° тепла.

Как известно, 24 февраля было объявлено штормовое предупреждение. Последствия ликвидировали и на следующий день 25 февраля.