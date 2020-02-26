На ремонт Ингульского пешеходного моста, который упал в реку из-за сильного ветра, уйдет не меньше месяца, - мэр Николаева

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ремонт пешеходного понтонного моста через реку Ингул, который был поврежден в результате непогоды 24 февраля, займет не меньше месяца.

Об этом мэр рассказ в среду, 26 февраля, в ходе брифинга, передает корреспондент Преступности.НЕТ.

— Я не могу назвать сроки, но не меньше месяца мы его будем восстанавливать, потому что оторвалось крепление, которое удерживало мост со стороны берега. Мы сейчас обращаемся к 61 заводу (ГП «Николаевский судостроительный завод», - ПН), потому что для восстановления моста нужны плавкраны и буксиры и другие специальные техсредства. Ранее, если вы помните, он затапливался, но это не такая большая проблема, впервые он так оторвался, и сейчас будем делать там серьезные мероприятия, - заявил Александр Сенкевич.

Кроме этого, по словам мэра Николаева, пешеходный мост через Ингул укрепят якорями.

Напомним, что в понедельник, 24 февраля, из-за сильного ветра в Николаеве часть пешеходного Ингульского моста обвалилась в реку. Мост оградили и запретили ходить по нему.

Как известно, в Николаеве посчитали первые убытки от непогоды – ₴15 миллионов выделят на ремонт крыш.