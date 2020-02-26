Министерство инфраструктуры планирует установить на главных трассах Украины зарядки для электромобилей

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, рынок электромобилей в 2019 году в Украине вырос на 40%, и этот рост должен продолжиться и в 2020 году.

«Сегодня на Центральном железнодорожном вокзале Киева заработала зарядная станция для электромобилей. Планируем установить зарядные станции на других вокзалах, а также на главных магистралях страны», — написал Криклий.

Также министр отметил, что правительство разрабатывает законодательные инициативы для развития инфраструктуры, необходимой для электромобилей, однако кроме законов необходимы еще и «практические решения», такие как установка зарядных станций для электромобилей.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон, который регулирует движение, парковку и зарядку электроавто, а также внедряет для них номерные знаки с зеленым цветом шрифта.