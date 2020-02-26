Исполком горсовета Николаева утвердил места, где установят ограничивающие знаки для въезда большегрузов

Члены исполкома Николаевского городского совета внесли дополнения в решение, которое ограничивает дорожное движение грузового транспорта на отдельных улицах города.

Соответствующее решение было принято в среду, 26 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, начальник управления транспорта горсовета Дмитрий Попов сообщил, что патрульная полиция рекомендовала принять дополнительное решение, в котором бы четко конкретизировались места расположения предупредительных знаков, а также знаков, которые запрещают въезд большегрузам в город. С просьбой установить соответствующие ограничения также обращалось управление образования и департамент ЖКХ.

Решением предусмотрена установка знаков, которые запрещают отстой грузового транспорта по улице Космонавтов, от проспекта Богоявленского до улицы Турбинной и от улицы 28-й Армии до проспекта Богоявленского, по улице Железнодорожной, от улицы Космонавтов до улицы Авангардной, по улице Генерала Карпенко между домами 31/1 и домом 29.

Также по ряду адресов установят дорожные знаки, запрещающие проезд грузового транспорта с весом более 20 тонн, таблички с запретом заезда в город в часы пик, а также таблички, которые ограничивают расстояние до объекта, а именно:

- на автомобильной дороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск», за съездом с путепровода через автодорогу, по ходу движения в направлении города;

- на въезде в Николаев, на улице Одесское шоссе, по ходу движения за домом №69 (ресторан «Усадьба»), накладывается на автодорогу М-14;

- на автодороге Н-24 «Благовещенское-Николаев, за поворотом на микрорайон «Матвеевка», по ходу движения в направлении города;

- на въезде в Николаев, за выездом с АЗС «ВОГ» (четная сторона) по ходу движения в направлении Николаева (накладывается на автомобильную дорогу Н-24;

- на автомобильной дороге Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев», в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, перед перекрестком с автомобильной дороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск», по ходу движения в направлении города;

- на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев (через Кривой Рог)», перед поворотом на стоянку «Славянский базар», по ходу движения в направлении города и за перекрестком с автомобильной дорогой М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск», по ходу движения в направлении города;

- на въезде в город Николаев, ул. Троицкая, за поворотом на городское кладбище по ходу движения в направлении Николаева, накладывается на автомобильную дорогу Н-11 «Днепр-Николаев (через Кривой Рог)»;

- по ул. Херсонское шоссе, за поворотом на АГНКС «Укравтогаз» по ходу движения в направлении города, накладывается на автомобильную дорогу О-151125 «Подъезд к городу Николаева»;

- на въезде в город Николаев, ул. Херсонское шоссе, перед поворотом на АЗС «Амик-энергия» по ходу движения в направлении города, накладывается на автодорогу О-151125 «Подъезд к городу Николаева»;

- на автомобильной дороге О-151124 «Николаев-Станислав-Херсон», за поворотом на очистные сооружения ГКП «Николаевводоканал» по ходу движения в направлении города;

- на въезде в город Николаев, пр. Богоявленский, за АЗС «ПАЛ» по ходу движения в направлении города, накладывается на автодорогу О-151124 «Николаев-Станислав-Херсон».

В итоге, члены исполкома согласовали данный проект решения.

Как известно, на внеочередном заседании исполкома 5 сентября, члены исполкома уже поднимали эту проблему. В частности, один из членов Михаил Беседин поднял вопрос большегрузного транспорта на улице Авангардной по проспекту Богоявленскому. Из-за того, что слишком много фур идет в порт, то утром на этом участке дороге возникают большие пробки. Однако, мэр Сенкевич заявил, что горвласть не может запретить фурам въезд в Николаев, ведь это будет незаконно.

13 сентября, на очередном заседании исполнительного комитета Николаевского горсовета вместе с управлением патрульной полиции Николаевской области и управлением «Укртрансбезопасности» снова обсудили проблему с засильем фур в городе. Тогда решили ограничить въезд в час пик для фур, а АМПУ попросили поставить диспетчеров и обустроить отстойник.

Ранее николаевцы просили отремонтировать улицу Новозаводскую и 12-ю Продольную, но комиссия по вопросам транспорта перенаправила вопрос на мэра Сенкевича.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил брать с каждого большегруза, которые проходят через улицу Новозаводскую и Турбинную, символичную плату - по 10 гривен за тонну, чтобы отремонтировать дорогу.

Отметим, что патрульные требовали от мэра Александра Сенкевича «залатать» разрушенную дорогу на Новозаводской, на ремонт которой не заложили средства.

При этом, в 2020 году ДЖКХ Николаева планирует за 20 миллионов гривен капитально отремонтировать часть Новозаводской в бетоне.

16 февраля в Николаеве несколько десятков человек вышли на митинг против большегрузов, которые ездят под их окнами, и частично заблокировали дорогу в районе пересечения улиц Космонавтов и Железнодорожной (Нефтебаза).

17 февраля в Николаевской мэрии снова посовещались из-за большегрузов на улицах Николаева – к консенсусу не пришли, а горожане пригрозили «радикальными мерами».