Главврач николаевской инфекционки рассказала, что коронавирус можно определить только по контактам больного – симптомы идентичны с ОРВИ

Светлана Федорова Симптомы при заражении коронавирусом идентичны с гриппом или ОРВИ (острый респираторный вирус - ПН), поэтому заболевание можно определить только узнав о контактах с больным.

Об этом шла речь в среду, 26 февраля, в ходе брифинга готовности Николаевской области к борьбе с угрозой коронавируса, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам главврача областной инфекционной больницы, у коронавируса такие же симптомы, как при гриппе или ОРВИ – температура, кашель, насморк. Определить заболевание можно, узнав анамнез – с кем человек общался, был ли в месте, где находится очаг коронавируса, как давно это было и так далее.

— Абсолютно идентичные симптомы с гриппом, с ОРВИ. (…) Может быть повышенная температура, кашель, насморк, расстройство бывает стула не так часто, в 20% случаев и так далее. Тут главную определяющую роль играет эпиданамнез. То есть, откуда человек прибыл, были ли контакты там, где есть очаг, насколько тесные были эти контакты и сколько дней прошло с момента контакта. Это на сегодня определяющая роль, которая может заставить заподозрить коронавирус, - сказала Федорова.

В любом случае, при симптомах, схожих на грипп, врачи советуют сразу обращаться в медучреждение.

Напомним, в Николаевскую, как и в другие области, не будут присылать тест-системы для определения коронавируса, их централизуют в Киеве, куда каждая больница будет присылать анализы с подозрением на заражение.

Ранее сообщалось, что эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы уже седьмой день находятся в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, где проходят 14-дневный карантин. Сама зона обсервации охраняется силовиками. Ситуация в самом населенном пункте спокойная.