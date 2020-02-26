Депутата от «Оппоблока» Зоткина в здании Николаевского горсовета забросали яйцами

Павел Зоткин (архивное фото) В среду, 26 февраля, в здании Николаевского городского совета депутата от фракции «Оппозиционный блок» Павла Зоткина забросали яйцами.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Инцидент произошел на третьем этаже мэрии. По словам очевидцев это сделали праворадикалы из «Нацдружин». По всей видимости депутат шел на заседание комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, членом которой и является Павел Зоткин.

В комментарии корреспонденту издания «Преступности.НЕТ» депутат Павел Зоткин сообщил, что человек было трое, но кто это был, он не знает.

— Связываю с тем, что общество у нас расколото и демократия у нас еще только впереди, соответственно и свобода слова. Я живой и здоровый. Я считаю, что наше население и наши люди через какой-то период времени смогут воспринимать и другое мнение, и точку зрения, - добавил он.

На уточняющий вопрос, не связывает ли он этот инцидент со своим поздравлением с 23 февраля, где на картинке был российский флаг, депутат сообщил, что это вполне вероятно.

Напомним, что ранее депутат Николаевского городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Павел Зоткин поздравил с 23-м февраля, который не отмечают в Украине, запостив картинку с флагом Российской Федерации. Позже депутат отметил, что не сразу заметил российский флаг.

В связи с этим, народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин написал заявление в СБУ и Генеральную прокуратуру на николаевского депутата Павла Зоткина.

Напомним, как на сессии горсовета 4 октября 2019 года к депутатам подбежал один из праворадикалов и пытался облить фекалиями депутата Владислава Ентина. При этом фекалии также попали на депутатов Елену Киселеву и Сергея Мотуза и на самого нападавшего, который сумел сбежать. Позже потасовка перешла в коридор, где полиция задержала хулиганов, а депутат Ентин начал размахивать пистолетом. После этих событий депутаты так и не смогли в тот день провести сессионное заседание.

Позже в кабинете главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в субботу, 6 октября, прошла встреча между членом праворадикальной организации и депутатом Николаевского горсовета Еленой Киселевой – участник потасовки на сессии горсовета извинился перед Киселевой за свои поступки.

А в итоге Центральный райсуд Николаева отправил на доработку админпротокол в отношении праворадикала. Также, суд обязал следователя полиции открыть уголовное производство по факту «фекального скандала» на сессии горсовета Николаева.