Власти раздадут жителям Гонконга по 1280 долларов, чтобы предотвратить назревающий кризис

Власти Гонконга подарят постоянным жителям по 1280 долларов США. В бюджете уже заложили финансовую помощь для более семи миллионов человек, проживающих в Гонконге.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Представители власти объясняют, что пошли на такой шаг, чтобы облегчить финансовое положение жителей и простимулировать местную экономику. Экономика региона в последнее время переживает непростые времена: прежде всего из-за регулярных протестов и коронавируса. По состоянию на 26 февраля в Гонконге зафиксирован 81 случай инфицирования коронавирусом, два из них – смертельные.

- Наша экономика в этом году сталкивается с огромными проблемами, - заявил министр финансов Гонконга Пол Чан. - После тщательного анализа ситуации я решил пересчитать по 10 тысяч гонконгских долларов ($1280) всем постоянным жителям старше 18 лет. Цель – привлечь потребление и снять финансовое бремя.

Власти также намерены снизить плату за аренду жилья, налоги на имущество и зарплату. Согласно прогнозам, уже в следующем году дефицит бюджета достигнет 18 миллиардов долларов – это рекордный показатель для Гонконга. Кроме коронавируса и протестов, на ухудшение экономического положения региона ощутимо влияет и торговая война Китая и США.

Ранее власти создали фонд помощи для отраслей экономики, которые сильно пострадали из-за вспышки коронавируса – в частности, речь идет о гостинично-ресторанной и туристической отрасли.