Член исполкома заявил, что ЧП в два раза подняло тариф на вывоз жидких бытовых отходов – мэр Николаева поручил чиновникам в этом разобраться

Член исполнительного комитета Николаевского горсовета Сергей Диндаренко заявил, что частное предприятие ООО «Спецавто Николаев», которое занимается вывозом жидких бытовых отходов, завысило тариф на услугу в два раза.

Об этом Сергей Диндаренко сообщил в среду, 26 февраля, в ходе заседания исполкома, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный вопрос член исполкома поднял в рамках обсуждения проекта решения, которым предлагалось разрешить установку 39 торговых киосков и летних площадок на территории города. В частности, проектом решения исполком должен был продлить действие договора на установку временных сооружений на еще один год ЧП по улице Пригородной, возле дома № 24/2 (НСК №8) в Корабельном районе, и по улице Троицкой угол улицы Новозаводская в Ингульском районе.

— Исполком принял позитивное решение, а дальше ситуация пошла не совсем положительная. Мы создали монопольное положение для одной компании, которая потом начала устанавливать тарифы. Я прошу, до вынесения этого вопроса дать поручение департаменту экономики и водоканалу отработать ситуацию по вопросу соблюдения условий экономической конкуренции, осуществления водоканалом контроля, а также контроль за формированием тарифа. Потому что после этих решений тариф поднялся в два раза, - заявил Сергей Диндаренко.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что любой предприниматель, кто занимается вывозов жидких бытовых отходов, может обратиться в горвласть с просьбой предоставить место для размещения необходимых конструкций. На сегодняшний день с такой просьбой обращалось лишь ООО «Спецавто Николаев».

Также мэр заявил, что ему неоднократно поступали жалобы от горожан, что после запрета на слив этих отходов в балках и в речку, тариф увеличился в два раза - до 600 гривен. При этом, мэр попросил начальницу отдела цен и ценовой политики Елену Болычевскую отработать вопрос тарифа совместно с КП Николаевводоканал. На что чиновница отметила, что у них нет соответствующих документов по тарифной составляющей от компании, которая занимается вывозов жидких бытовых отходов, поэтому они не могут просчитать обоснованный ли у компании тариф. Однако, Александр Сенкевич предложил подсчитать такой тариф для предприятия, чтобы понять завышенный ли тариф у частного предприятия.

Отметим, что на редакционную почту «Преступности.НЕТ» поступали жалобы от николаевцев касательно завышенного тарифа на вывоз жидких бытовых отходов. По их словам, изначально тариф был на уровне 250 гривен за откачку 5-ти кубовой сливной ямы, после чего 450 гривен, а сейчас все 600 гривен.

Ранее сообщалось, что в Николаеве по двум адресам установили пункты приема жидких бытовых отходов.

Напомним, два года назад депутаты Николаевского областного совета, члены постоянной комиссии по экологическим вопросам обратились к членам исполнительного комитета горсовета за помощью в ситуации с незаконным скидыванием отходов в непредвиденных для этого местах.

