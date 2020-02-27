Фермер заявил, что его сына хотят исключить из Вознесенской гимназии, потому что он не купил в класс 50-дюймовый телевизор

Фото - иллюстрация Директор фермерского предприятия Александр Кайзер заявил, что его сына хотят по надуманному поводу хотят исключить из Вознесенской гимназии №1 имени Тараса Шевченко. Кайзер считает, что настоящая причина претензий к сыну из-за того, что его семья отказалась купить плазменный телевизор для класса.

Об этом Александр Кайзер рассказал «Преступности.НЕТ».

По его словам, с начала учебного года директор гимназии Лариса Дворецкая дважды предлагала, чтобы Александр забрал своего сына из гимназии. Отец считает, что его ребенка хотят выгнать из школы под надуманными поводами – за то, что он забыл форму на физкультуру или вел по истории одну тетрадь, а не две. За забытую спортивную форму на подростка написали докладную.

Также требования отчислить мальчика объясняют тем, что его семья живет в поселке Александровка, в 12 километрах от Вознесенска. Якобы мальчик должен учиться этом поселке, а не в гимназии.

В начале учебного года появились первые претензии к мальчику. Кайзер обращался по этому поводу в районный отдел образования – чиновники приходили в гимназию, разговаривали, «ничего криминального не нашли». После этого претензии к Кайзеру и его сыну временно прекратились, но недавно начались снова.

Причиной такого отношения к сыну Александр считает то, что он отказался покупать телевизор для класса. Фермер объяснил, что готов был поучаствовать в покупке наравне с другими родителями. Но ему предложили заплатить половину или две трети от стоимости телевизора.

- Там стоял вопрос, что я не дал денег на телевизор… Сын учится в классе, где нет плазменного телевизора. Мне до этого предлагали купить, поскольку я фермер, у меня дорогая машина. Но сам я его покупать не буду или платить две трети цены. Они хотят 50-дюймовый жидкокристаллический телевизор. Он стоит 1 тысячу долларов, я должен дать 500. Мой сын что один в классе? Там есть еще 20 человек, пусть скинутся.

- Вся проблема в том, что папа ездит на «Land Cruiser», а денег в школу не дает. А я сказал, что денег за учебу я давать не буду. Мне нужны нормальные оценки и нормальные знания… Сыну 12 лет. Он неглупый, ни хам, ни беспредельщик. Они взяли в гимназию парня из другой школы, который кому-то там угрожал ножом. А моего сына хотят выгнать, потому что он форму забыл, - рассказывает предприниматель.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор Вознесенской гимназии Лариса Дворецкая сказала, что «вопрос исключения учеников из гимназии не рассматривался уже несколько лет и пока не рассматривается». Связаться по телефону она не захотела, но ответила на вопросы при общении в соцсети. Директор говорит, что не против освещения деятельности гимназии, но на вопросы о конкретном ученике может ответить только с согласия его родителей.

«Все претензии, проблемы и прочее решаются в рамках образовательного процесса и в соответствии с действующим законодательством. Обсуждение подробностей воспитательного процесса в формате интернет-общения не считаю правильным», - сообщила Дворецкая.

Напомним, что в 2017 году родителям учеников 59-й школы Николаева, поднявшим вопрос сборов денег, устроили допрос.