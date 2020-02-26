Безработным украинцам собираются выплачивать до ₴90 тысяч на создание собственного бизнеса

Государственная служба занятости в 2020 году реализует несколько программ содействия занятости населения направленную на развитие предпринимательства.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Одной из таких программ является программа предоставления одноразовой выплаты помощи по безработице для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным в службе занятости безработным.

Максимальный размер такой финансовой поддержки в 2020 году может достигать 90 тысяч гривен (при условии назначения пособия по безработице в максимальном размере). Средний размер такой помощи в 2020 году - 46 тысяч гривен.

В проекте бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2020 год на эту программу поддержки безработных предусмотрены средства в сумме 386 миллионов гривен, что в 4,7 раз больше чем в 2019 году (82,2 миллиона).

«Средства, выплаченные безработному единовременно для организации предпринимательской деятельности, возвращать будет не нужно», - говорится в сообщении.

Участие в программе по началу собственного бизнеса могут брать безработные с 18 летнего возраста, которые зарегистрированы в государственной службе занятости, не заключили новый трудовой договор в течение одного месяца после регистрации в службе занятости и совместно с карьерным советником составили план действий для открытия собственного бизнеса.

Не получат такой помощи безработные, которые в течение последних 24 месяцев перед регистрацией работали как физическое лицо-предприниматель, несмотря на то, что предпринимательская деятельность была прекращена и снята с регистрации, а также лица, которые уже получали финансовую поддержку от службы занятости на открытие собственного дела, но не осуществляли предпринимательскую деятельность или прекратили ее в течение двух лет, начиная со дня государственной регистрации

Ранее сообщалось, что по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Украине 1,5 миллиона безработных.