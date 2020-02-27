Николаевцев приглашают на соревнования «Плавание непокоренных»

В Николаеве 29 февраля в плавательном бассейне «Водолей» в 12:00 начнутся соревнования «Плавание непокоренных». На соревнования приглашают всех желающих.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил николаевский бизнесмен Аркадий Дабагян.

«Вот уже пятый год подряд мы проводим соревнования по плаванию с участием воинов, волонтеров, спортсменов и сильных духом людей! Назвали мы их «Плавание непокоренных». Будут показательные выступления воинов-пловцов и интереснейшие состязания спортсменов. Приходите поддержать спорт, наших бойцов и людей по-настоящему сильных духом!» - сообщил Дабагян.

Он отметил, что мероприятие проводится в рамках проектов БФ «Хвиля добра».