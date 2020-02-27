В Николаеве из-за аварийных работ на нескольких улицах отключат воду

В Николаеве в четверг, 27 февраля, на нескольких улицах отключат воду из-за проведения аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщают в пресс-службе МКП «Николаевводоканал».

Аварийный работы будут проведены по адресу Чайковского, 18, поэтому воды не будет от проспекта Богоявленского до улицы Передовой, а также от Южной до Олейника. Воды не будет приблизительно до 17:00.

Аналогичные работы будут проведены по адресу Троицкая, 220. Из-за чего воды не будет до 20:00 по адресам – улица Новобугская от дома №89 до 101, от 127 до 135, улица Электронная, 61, улица Первомайская, 111.

Также на предприятии напоминают, что по адресу Чайковского, 18 сумма долга за водоотведение и водоснабжение составляет 56 тысяч 108 гривен. По улице Троицкой, 220 – 12 тысяч 962 гривны.

Напомним, в Николаеве, в центре города, начались работы по замене канализационного коллектора длиной больше одного километра.