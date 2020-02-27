Николаевские спасатели провели учения в ТЦ на складе стройматериалов – эвакуировали людей и «пострадавших»

В среду, 26 февраля, на территории торгового центра «Амстор», что на проспект Героев Украины, состоялись тактико-специальные учения Николаевского городского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Объектом для отработки действий в случае возникновения пожара стало складское помещение для хранения строительных материалов, составляющих значительную пожарную нагрузку.

По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки в складском помещении хранения строительных материалов, на первом этаже возник пожар на площади 50 квадратных метров, существовала угроза распространения пламени на рядом расположенные помещения и торговый зал, сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Администрация объекта сообщила о пожаре по телефону «101», провела мероприятия по эвакуации людей и обслуживающего персонала с ТЦ на свежий воздух, а также приступила к тушению пожара первичными средствами.

На момент прибытия первого подразделения проведена эвакуация 55 человек с первого этажа, 57 посетителей и 30 человек персонала объекта – со второго. При проверке персонала обнаружены отсутствующими четыре сотрудника, которые предположительно могли находиться внутри. Силами дежурных караулов подразделений проведена разведка и спасение условных пострадавших. Одновременно с этим спасателями проложены магистральные линии и поданы стволы для тушения пожара и защита смежных помещений 1-го и 2-го этажей. Для координации действий на месте организована работа штаба.

Всего в мероприятия привлекалось девять единиц техники и 36 человек личного состава. Дополнительно привлекался экипаж патрульной полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Напомним, как николаевские спасатели провели учения на территории завода - проверяли умение сотрудников действовать в случае пожара.