В селе на Ровенщине школьник угнал «маршрутку» и вышел на рейс, потому что «хочет стать водителем»

Житель села Ровненской области угнал «маршрутку» знакомого и вышел на рейс.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Ровненской области.

Следователи установили, что во вторник, 25 февраля, около 23:00, 16-летний житель села Малый Алексин зашел на территорию стоянки и залез в салон «маршрутки» через заднюю дверь. Поскольку парень был знаком с водителем и даже иногда помогал ему во время рейса, то знал, где тот прячет ключи.

Сначала подросток всю ночь он ездил по селам, а затем и «на рейс вышел». Как объяснит впоследствии полицейским, - потому что хочет стать водителем. По дороге он даже успел подобрать трех пассажиров, однако в пункт назначения их не довез.

На улице Соборная неподалеку продуктового рынка водителя остановили патрульные полицейские. Однако, даже в этой ситуации, парень проявил уверенность, и выйдя из салона спросил, какая причина остановки.

По факту незаконного завладения транспортными средствами следователи полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Во время поверхностной проверки у 16-летнего парня обнаружили и изъяли почти 150 гривен. По его словам, он их взял в «маршрутке».

Несовершеннолетнему злоумышленнику, который учится в девятом классе, сообщили о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на проспекте водитель угнанного «ВАЗа», пытаясь сбежать от полиции, врезался в иномарку.