В Николаеве установили отремонтированное «сердце» арт-объекта на Соборной

В четверг, 27 февраля, в Николаеве установили отремонтированную секцию арт-объекта, расположенного на улице Соборной.

Об этом сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета.

Как известно, в ночь на 15 февраля опять повредили надпись «I love Mykolaiv». Позже патрульные задержали 18-летнего николаевца, который ночью разбил арт-объект. Позже стало известно, что николаевец Денис Божко признал свою вину полностью и извинился.

Ранее в ДЖКХ сообщали, что восстановление арт-объекта в центре Николаева обойдется в 9 тысяч гривен. А парень, который разбил его, пройдет бесплатную стажировку на коммунальном предприятии «Николаевские парки».

Напомним, что в Николаеве уже на второй день после установки «подбили» одну из букв в надписи «I love Mykolaiv».

А 20 апреля неизвестный парень сел на «сердце» в фотозоне «I love Mykolaiv» и повредил его.

В сентябре 2019 арт-объект решили убрать, чтобы отремонтировать и укрепить.