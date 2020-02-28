В Москве сотрудники ГИБДД изъяли у мужчины Бэтмобиль

В Москве сотрудники ГИБДД изъяли у местного жителя Бэтмобиль.

Об этом пишет Медуза.

Ещё 22 февраля инспекторы остановили 32-летнего москвича, управлявшего машиной Темного Рыцаря. Как выяснилось, Бэтмобиль собрали в частной мастерской вне заводских условий. Он не зарегистрирован и, соответственно, не может участвовать в дорожном движении. К тому же, габариты Бэтмобиля оказались выше установленных норм.

Машину переместили на специальную стоянку, а на водителя составили административный протокол по статье КоАП «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

Ранее сообщалось, что Илон Маск презентовал новый автомобиль Tesla – этот бронированный пикап разгоняется до сотни за 3 секунды.