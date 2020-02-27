Завтра в Николаеве на время перекроют участок улицы Декабристов – в здании областной полиции будут проводить учения

В Николаеве 28 февраля проведут учения по ликвидации условного пожара в административном здании Главного управления Национальной полиции в Николаевской области по адресу Декабристов, 5.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В связи с учениями с 8:00 и примерно до обеденного времени патрульная полиция перекроет движение транспорта на отрезке улицы Декабристов от Спасской до Большой Морской.

К учениям привлекут спецтехнику спасателей, поэтому николаевцев просят, начиная с сегодняшнего дня, «в интересах владельцев авто не оставлять свои транспортные средства на указанном участке».