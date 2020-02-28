Китай отправит 100 тысяч уток в Пакистан, чтобы помочь в борьбе с саранчой

Китай готовится направить 100 тысяч уток в Пакистан, чтобы помочь в борьбе с нашествием саранчи.

Об этом пишет «Лига.net» со ссылкой на ВВС.

Китайские эксперты по сельскому хозяйству утверждают, что одна утка может съедать более 200 особей саранчи в день, и более эффективна, чем использование пестицидов.

Лу Лижи, старший научный сотрудник Академии сельскохозяйственных наук провинции Чжэцзян, назвал уток «биологическим оружием». По его словам, в то время как куры съедают около 70 саранчовых за один день, утка может съесть более чем в три раза больше, а так как утки находятся в стае, их легче контролировать, чем кур.

После решения юридических вопросов птицы будут отправлены в наиболее пострадавшие районы Пакистана – провинции Синд, Белуджистан и Пенджаб. Ранее в этом месяце Пакистан объявил чрезвычайную ситуацию, заявив, что численность саранчи была самой большой за последние два десятилетия. В 2000 году Китай отправил 30 тысяч уток из провинции Чжэцзян в Синьцзян для борьбы с саранчой.

Напомним, что ранее часть Африки накрыло масштабное нашествие саранчи.