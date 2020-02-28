Люксембург станет первым в мире государством, где отменят плату за пользование общественным транспортом

В Люксембурге с 1 марта 2020 введут бесплатный проезд в общественном транспорте по всей стране.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Таким образом, вторая самая маленькая страна Евросоюза станет первым в мире государством, где не нужно будет покупать билет, чтобы прокатиться на поезде, автобусе или трамвае. Платным останется только проезд на местах первого класса поездов. Пункты продажи билетов будут закрыты, нынешние контролеры получат новые функции.

Таким образом, правительство страны во главе с премьером-либералом Ксавье Беттелом пытается существенно изменить транспортную ситуацию в стране, которая буквально трещит по швам. К 600 тысячам собственного населения, проживающего на около двух с половиной тысячах квадратных километров, добавляются около 200 тысяч людей, которые ежедневно ездят на работу в Люксембург из соседних Германии, Франции и Бельгии. Утром и вечером вся страна стоит в огромных пробках.

Годовые государственные инвестиции в транспортную сферу должны вырасти до 806 миллионов евро в 2021 году – еще 2018 году этот показатель составлял 501 миллион. В столице страны Люксембурге активно развивается современная трамвайная сеть, для гостевых работников из соседних стран строятся большие парковки у железнодорожных станций и на въезде в город. К 2025 году таких паркомест должно стать вдвое больше, чем в прошлом году.

Напомним, что ранее «Николаевэлектротрансу» согласовали переход на оплату за проезд по принципу «гривна-километр».