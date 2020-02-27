62% украинцев выступают против открытия рынка земли, — опрос

По результатам опроса, 62% украинцев проголосовали бы на референдуме против продажи земли сельскохозяйственного назначения, 15% - «за», еще 18% не принимали бы участия в голосовании.

Об этом сообщают результаты опроса Киевского международного института социологии.

В течение периода ноябрь 2019 - февраль 2020 года, доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.

Напомним, что большинство украинцев ожидают от Зеленского в первую очередь прекращения войны и борьбы с коррупцией