Губернатор Стадник заявил, что единственным аргументом Константиновки о создании в ней центра ОТГ, была чистота: «Мне стыдно такое слушать»

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что единственное, чем хвасталась Константиновка, которая хотела стать центром Гурьевской ОТГ – это чистота.
Об этом он сказал в четверг, 27 февраля, в ходе встречи с жителями Михайловской ОТГ, сообщает «Преступности.НЕТ».
Как известно, ранее была борьба за то, в каком селе – в Константиновке или в Гурьевке будет центр будущей объединенной территориальной общины. В конце 2019 года, жители района обратились к главе Николаевской ОГА, указав, что согласно всем критериям прописанным в законе и критериям установленным Министерством регионального развития, именно Гурьевка им соответствует и должна стать центром ОТГ.
С таким же заявлением выступил и депутат Николаевского областного совета Федор Барна, который сказал, что несмотря на наглое и беспринципное давление на Николаевскую ОГА со стороны псевдоактивистов, которые далеки от ОТГ, глава ОГА Александр Стадник примет единственно-правильное и законное решение, определив центром ОТГ село Гурьевку.
В ходе встречи с жителями Михайловки Александр Стадник упомянул депутата Федора Барну, который выступал за Гурьевку, как центр ОТГ, заявив, что он не преследует свои интересы.
Кроме того, Стадник посетовал, что сельский глава Константиновки, приводя аргументы в пользу его села, говорил о чистоте.
— Константиновка и Гурьевка. Все говорят, что Федор Петрович Барна причастный, это не так. Во-первых, Константиновка имеет 700-800 человек, образно. Нет ни инфраструктуры, ни земли. Да, аккуратно, чисто, три улицы, грубо говоря, камеры висят. И слушайте, чем хвастается голова: «Да у нас же чистота, мы же чистоту сделали». А мне стыдно такое слушать, потому что, если мы начинаем хвастаться, если у нас чистота, у меня вопрос – а что, это сверхъестественное чудо? Должно быть грязно? Мы должны хвастаться тем, что мы сумели сделать чистоту? – сказал Стадник.
Гурьевка же, по словам губернатора, отвечает всем показателям для того, чтобы стать центром громады – количеством населения, инфраструктурой.
— Но мы же смотрим на перспективу? Чтоб развиваться, расширяться. Константиновка – она уже, можно сказать, законсервирована. Нет ни земли, ни административных зданий, ничего. Да, есть люди, которые хотят, чтобы это был центр, я их понимаю. Гурьевка – земля, инфраструктура, более 2,5 тысяч людей, расширение, перспектива. Полноценно. И по закону, она полностью под методику попадает. И я вам скажу, я с большим трудом это сделал. С пониманием того, что я понимаю, что Константиновка обидится. И скажет, что их не услышали, потому что Барна там. Барна вообще не причем. Был бы Барна в Константиновке, он бы точно так же оказался в такой ситуации. И точно так же на меня обижался бы, - добавил губернатор.
Напомним, в Новоодесском районе Николаевской области в четверг, 20 февраля, в селе Константиновка местные жители перекрыли киевскую трассу - они не согласны, что центром ОТГ будет Гурьевка.