Губернатор Стадник заявил, что единственным аргументом Константиновки о создании в ней центра ОТГ, была чистота: «Мне стыдно такое слушать»

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что единственное, чем хвасталась Константиновка, которая хотела стать центром Гурьевской ОТГ – это чистота.

Об этом он сказал в четверг, 27 февраля, в ходе встречи с жителями Михайловской ОТГ, сообщает «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее была борьба за то, в каком селе – в Константиновке или в Гурьевке будет центр будущей объединенной территориальной общины. В конце 2019 года, жители района обратились к главе Николаевской ОГА, указав, что согласно всем критериям прописанным в законе и критериям установленным Министерством регионального развития, именно Гурьевка им соответствует и должна стать центром ОТГ.

С таким же заявлением выступил и депутат Николаевского областного совета Федор Барна, который сказал, что несмотря на наглое и беспринципное давление на Николаевскую ОГА со стороны псевдоактивистов, которые далеки от ОТГ, глава ОГА Александр Стадник примет единственно-правильное и законное решение, определив центром ОТГ село Гурьевку.

В ходе встречи с жителями Михайловки Александр Стадник упомянул депутата Федора Барну, который выступал за Гурьевку, как центр ОТГ, заявив, что он не преследует свои интересы.

Стадник и Барна на встрече с жителями Константиновки

Кроме того, Стадник посетовал, что сельский глава Константиновки, приводя аргументы в пользу его села, говорил о чистоте.

— Константиновка и Гурьевка. Все говорят, что Федор Петрович Барна причастный, это не так. Во-первых, Константиновка имеет 700-800 человек, образно. Нет ни инфраструктуры, ни земли. Да, аккуратно, чисто, три улицы, грубо говоря, камеры висят. И слушайте, чем хвастается голова: «Да у нас же чистота, мы же чистоту сделали». А мне стыдно такое слушать, потому что, если мы начинаем хвастаться, если у нас чистота, у меня вопрос – а что, это сверхъестественное чудо? Должно быть грязно? Мы должны хвастаться тем, что мы сумели сделать чистоту? – сказал Стадник.

Гурьевка же, по словам губернатора, отвечает всем показателям для того, чтобы стать центром громады – количеством населения, инфраструктурой.

— Но мы же смотрим на перспективу? Чтоб развиваться, расширяться. Константиновка – она уже, можно сказать, законсервирована. Нет ни земли, ни административных зданий, ничего. Да, есть люди, которые хотят, чтобы это был центр, я их понимаю. Гурьевка – земля, инфраструктура, более 2,5 тысяч людей, расширение, перспектива. Полноценно. И по закону, она полностью под методику попадает. И я вам скажу, я с большим трудом это сделал. С пониманием того, что я понимаю, что Константиновка обидится. И скажет, что их не услышали, потому что Барна там. Барна вообще не причем. Был бы Барна в Константиновке, он бы точно так же оказался в такой ситуации. И точно так же на меня обижался бы, - добавил губернатор.

Напомним, в Новоодесском районе Николаевской области в четверг, 20 февраля, в селе Константиновка местные жители перекрыли киевскую трассу - они не согласны, что центром ОТГ будет Гурьевка.