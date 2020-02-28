На все счета «UA:Суспільне» наложили арест – работа вещателя заблокирована

Исполнительная служба Министерства юстиции наложила арест на все счета «UA:Суспільне».

Об этом сообщается на сайте вещателя.

Решением суда, «Суспільне» должно оплатить долг в сумме 10 миллионов 591 тысяч 224 евро 48 центов и 73 080 гривен судебного сбора в пользу акционерного общества Евроньюс, в производстве, которое 18 февраля открыло Министерство юстиции Украины.

«Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с «Евроньюс» началась в 2010 году еще до создания «Суспільного». Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии «Евроньюс», что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу. «Суспільне» получило этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность», - отмечает вещатель.

Сейчас арест счетов уже сделал невозможной подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов «Суспільного», в частности запуск новой общественной студии в эфире телеканала UA:ПЕРШИЙ.

В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, ведь заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя (UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА), всех региональных каналов «Суспільного», диджитал-платформ и трех каналов радио (UA:Українське радіо, UA:Радіо Промінь та UA:Радіо Культура).

Поэтому все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов «Суспільного» в компанию «Евроньюс». В результате из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год «Суспільне» недополучит почти 300 миллионов гривен и годовой план вещателя будет сорван.

«Суспільне» уже обращалось и продолжает в соответствующие министерства для инициирования выделения из государственного бюджета отдельных средств для срочного погашения имеющейся задолженности бывшей государственной компании, а также 1,6 миллиона евро исполнительного сбора телерадиокомпания должна заплатить дополнительно.

Напомним, что в августе ГБР и СБУ проводили обыски в офисе «Суспільного» и у главы правления Аласании по делу о возможных злоупотреблениях.