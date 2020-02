Объявлены призеры конкурса подводной фотографии Underwater Photographer of the Year

Грег Лекёр — известный подводный фотограф и обладатель множества наград. В 2016-м журнал National Geographic признал его фотографом года. Лекёр неоднократно становился призером и финалистом конкурса Underwater Photographer of the Year. В начале января 2020 года конкурс подводной фотографии Ocean Art Underwater Photo Contest присудил ему главный приз за другой кадр из той же серии с тюленями: победителем стал смешной снимок тюленя-крабоеда, похожего на веселую собаку.

Hannes Klostermann / Underwater Photographer of the Year 2020 Pasquale Vassallo / Underwater Photographer of the Year 2020 Mok Wai Hoe / Underwater Photographer of the Year 2020

В этом году в Underwater Photographer of the Year приняли участие 500 фотографов, на рассмотрение жюри было подано около 5,5 тысячи работ. Профессионалы подводной съемки соревновались в номинациях «Макро», «Останки», «Поведение», «Портрет», «Черно-белая фотография» и других категориях. Посмотреть все снимки, ставшие призерами, можно на сайте конкурса.

Tobias Friedrich / Underwater Photographer of the Year 2020

Ранее был опубликован шорт-лист профессиональной категории фотоконкурса Sony World Photography Awards.