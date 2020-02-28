Николаевская ОГА направила на утверждение Кабмина проект перспективного плана формирования территорий общин области

Николаевская областная государственная администрация направила на утверждение Кабинета Министров проект перспективного плана формирования территорий общин области.

Об этом сообщается на странице ОГА в Facebook.

«С целью выполнения задания, определенного абзацами третьим и четвертым пункта 13 поручения Премьер-министра Украины Алексея Гончарука от 18 октября 2019 № 36399/0/1-19, руководствуясь частью третьей статьи 11 Закона Украины «О добровольном объединении территориальных общин», Методикой формирования способных территориальных общин, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 08.04.2015 №214 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 24.01.2020 №34), учитывая распоряжение Кабинета Министров Украины от 08.09.2015 № 1002-р «Об утверждении перспективного плана формирования территорий общин Николаевской области» (с изменениями, внесенными распоряжением Кабинета Министров Украины от 13.01.2016 8-р и от 19.07.2017 №491-р), охватив общинами 100% территории области, облгосадминистрацией был направлен на утверждение Кабинета Министров Украины проект перспективного плана формирования территорий общин области», - говорится в сообщении.

Напомним, в Новоодесском районе Николаевской области в четверг, 20 февраля, в селе Константиновка местные жители перекрыли киевскую трассу - они не согласны, что центром ОТГ будет Гурьевка.

Как известно, ранее была борьба за то, в каком селе – в Константиновке или в Гурьевке будет центр будущей объединенной территориальной общины. В конце 2019 года, жители района обратились к главе Николаевской ОГА, указав, что согласно всем критериям прописанным в законе и критериям установленным Министерством регионального развития, именно Гурьевка им соответствует и должна стать центром ОТГ.

Позже губернатор Стадник заявил, что единственным аргументом Константиновки о создании в ней центра ОТГ, была чистота: «Мне стыдно такое слушать».