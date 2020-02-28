В Николаев на ремонт зашел бронекатер, который был в плену у россиян

В пятницу, 28 февраля, в акваторию Николаевского судостроительного завода на ремонт зашел освобожденный из российского плена бронекатера «Никополь».

Об этом сообщает «Свідок.Інфо».

Кроме «Никополя» прибыл также бронекатер «Вышгород». Для захода кораблей разводили понтонный пешеходный мост.

Около 15:30 два бронекатера прошли Ингульский мост.

Первым прибыл «Никополь» - его буксировал корабль «Доброполье». Они уже зашли в акваторию завода. Следом шел бронекатер «Вышгород».

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. Пленных украинских моряков вернули во время масштабного обмена 7 сентября.

16 ноября 2019 года помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» уже на завершающем этапе.

17 ноября аварийно-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака» выдвинулись к Южному берегу Крыма, где должна состоятся передача кораблей.

18 ноября Российская Федерация передала Украине захваченные ею украинские корабли.

20 ноября они пришли в Очаков, где их осмотрел Президент Украины Владимир Зеленский.

Корабли какой-то период не ремонтировали, поскольку на них проводили следственные действия. По двум из них уже провели баллистическую экспертизу.