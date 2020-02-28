От аэропорта до «инфекционки»: Как в Николаеве готовятся противостоять эпидемии коронавируса

В Николаеве в пятницу, 28 февраля, прошли учения по тем мерам, которые будут приняты, если у пассажира, прибывшего в николаевский аэропорт, будет подозрение на коронавирусную инфекцию.

На учениях побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Учения начались с аэропорта, в который прибыли представители областной власти – глава Николаевской ОГА Александр Стадник с заместителями – Александром Трайтли, Сергеем Бычковым и Александром Коваленко, начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Павел Георгиев, также присутствовал директор аэропорта Федор Барна.

По словам Александра Трайтли, во всех аэропортах обязаны проводить температурный скрининг – то есть, проверять пассажиров посредством бесконтактного термометра.

— Согласно регламенту Министерства здравоохранения, государственный лабораторный центр Министерства осуществляет температурный скрининг пассажиров, которые пребывают в зону прилета во всех без исключения аэропортах Украины. Сегодня мы смоделируем ситуацию, как это происходит при подозрении повышения температуры у одного из пассажиров и тех дальнейших действий, которые необходимо совершать службе аэропорта, экстренной службе и нашему коммунальному учреждению «Центр инфекционных болезней» для того, чтобы изолировать потенциального заболевшего коронавирусной инфекцией, - сказал Александр Трайтли.

Сергей Бычков и Федор Барнка Александр Стадник, Александр Трайтли и Павел Георгиев

Федор Барна Александр Коваленко

По легенде, в Николаев из Египта прилетел самолет, в котором у одного из пассажиров зафиксировали повышенную температуру. Нас провели в зал ожидания, который якобы являлся салоном самолета. В «салоне» уже стоял врач в защитном костюме с бесконтактным термометром.

По словам Александра Стадника, врач обязан проверить каждого и в случае выявления пассажира с повышенной температурой, вывести его из салона и повести в специальный изоляционный бокс, который находится в здании аэропорта.

— До подлета к аэродрому сообщается диспетчерам. Самолет приземляется, все пассажиры остаются на месте, врач поднимается на борт, проверяет температуру, в случае выявления температуры принимаются решения, - сказал Стадник.

Пока шли разъяснения, «врач», будучи в «салоне самолета», померил температуру каждого – у одной из «пассажиров» выявили 39,2.

Девушку отвели в бокс, где «врач» опросил ее на предмет того, где именно она была, с кем контактировала, как на данный момент себя чувствует. Тем временем, Федор Барна добавил, что с остальными пассажирами работает миграционная служба, их также опрашивают на предмет контактов с потенциальным больным.

— Самолет стоит на карантинной стоянке, потом проходит дезинфекция всего самолета, обработка и все, - добавил Федор Барна.

В это время к аэропорту вызвали карету скорой помощи, при этом, предупредив, что, возможно, у пациента коронавирус. Это делается для того, чтоб врачи приехали подготовленными. «Скорая», которую вызвали по-настоящему, а не в рамках учений, прибыла через 15 минут. Врачи, также одетые в защитные спецкостюмы, маски и перчатки, прошли в бокс, опросили девушку, которая сообщила, что чувствует себя нормально, а из симптомов – слабость и температура.

Ее отвели в машину и повезли в областную инфекционную больницу.

В самой больнице для девушки уже был готов один из боксов.

«Пациентка» вышла из кареты скорой помощи и сама вошла в палату, где ее уже ждали несколько врачей, которые также были одеты в спецзащиту. У порога бокса девушку встречала главврач больницы Светлана Федорова, которая вместе с ней прошла в изоляционную палату.

— Во-первых, мы успокаиваем больную. И если она нам сказала, что чувствует себя хорошо. «Скорая» нам ответила, что температура на момент госпитализации была до 38, а у нас есть бесконтактный термометр, мы проверяем. И самое основное – это как мы забираем материал на вирусобактериологическое исследование. Это будет материал на все вирусы вообще, и точно так же этот материал будет на коронавирус, - рассказала главврач.

Между тем, девушку еще раз опросили, узнали, не изменились ли симптомы и как она себя чувствует. После этого из стерильных пакетов достали средства для взятия анализов и осуществили забор – из ротовой и носовой полости.

фото: пресс-служба ОГА

Анализы взяли дважды – один набор для проверки на наличие разных типов вирусов, второй – конкретно для коронавируса. Именно второй набор должны отправить в Киев, в референс-лабораторию.

После окончания учений, «пациентка», которая на самом деле является одной из сотрудниц аэропорта, отметила, что осталась довольна действиями всех, кто принимал участие в учениях.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876. С 25 января власти Пекина закрыли для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

На сегодняшний день от китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 20858 человек.

Напомним, в Николаевскую, как и в другие области, не будут присылать тест-системы для определения коронавируса, их централизуют в Киеве, куда каждая больница будет присылать анализы с подозрением на заражение.

Тем временем, эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы уже девятый день находятся в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, где проходят четырнадцатидневный карантин. Сама зона обсервации охраняется силовиками. Ситуация в самом населенном пункте спокойная.

Тем временем китайский вирус обнаружен в многих странах Европы, в том числе и ближнего зарубежья.

С событиями, которые связаны с ситуацией из-за вируса в Украине и в мире с момента эвакуации украинцев из Китая, можно ознакомиться в наших новостях: 20 февраля, 21 февраля, 22 февраля, 23 февраля, 24 февраля, 25 февраля, 26 февраля, 27 февраля.