На «Николаевоблэнерго» сменился генеральный директор

Генеральный директор АО «Николаевоблэнерго» Олег Сивак уволен, вместо него руководитель предприятием назначен Сергей Кугатов.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников на предприятии.

По словам собеседника издания, известно об окончательной смене руководства стало в среду, 26 февраля. На данный момент Олег Сивак пока продолжает исполнять обязанности гендиректора, так как Сергей Кугатов на предприятии еще не появился.

Также известно, что вместе с собой Кугатов привезет двоих новых директоров, один из которых займет должность директора по финансовым вопросам. Также есть информация, что в течение двух месяцев произойдет смена всего руководящего состава АО «Николаевоблэнерго».

Как известно, Олег Сивак был назначен на должность в феврале 2015 года.

Что же касается Сергея Кугатова, то известно, что до июля 2019 года он занимал должность начальника инспекции Госэнергонадзора в Днепровском регионе – начальник инспекции Госэнергонадзора в Запорожской области – заместитель Главного государственного инспектора Украины по энергетическому надзору в Днепровском регионе. После он занял должность Заместителя директора по предоставлению услуг коммерческого учета ООО «Торговая электрическая компания».

Также человек с такими же ФИО указан как один из изобретателей двух полезных моделей, патент на которые числится за ООО «Луганское энергетическое объединение».

Согласно декларации о доходах за 2019 год, Сергей Витальевич Кугатов владеет двумя квартирами и гаражом в Луганске, а его супруга Светлана Кугатова, которая занимается предпринимательской деятельностью, квартирой и нежилым помещением в Запорожье. На мать Сергея Кугатова Анастасию Кугатову зарегистрирована квартира в Запорожье.

Также Сергей Кугатов указал, что он владеет автомобилем «Mitsubishi Pajero Sport» 2013 года выпуска.

Напомним, что до 2017 года «Николаевоблэнерго» находилось в орбите влияния братьев Суркисов. После этого «Николаевоблэнерго» стал контролировать соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко, сообщала «Экономическая правда».

Как известно, Кабинет министров опубликовал «Инвестиционный атлас Украины», который ориентирован на представителей иностранного бизнеса. Наибольшее внимание уделили «Николаевоблэнерго», под приватизацию отдадут 70% акций предприятия (на данный момент 100% акция у государства).

В атласе указано, что предприятие в 2018 году принесло 137,4 миллиона долларов дохода. По состоянию на конец 2018 года у «Николаевоблэнерго» было 217 миллионов гривен долга перед компанией «Энергорынок». Также отмечается, что «Николаевоблэнерго» является монополистом по поставкам электроэнергии в регионе.