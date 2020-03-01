«Оно мне больше не нравится»: Жительница Нидерландов Корона хочет сменить имя из-за коронавируса

Корона Виллекс Распространение нового коронавируса привело к проблемам для 44 женщин в Нидерландах, которых зовут Корона.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в материале RTL News.

57-летняя Корона Виллекс - одна из этих женщин. Она рассказала, что вирус заставил ее задуматься над изменением имени. Если раньше другие люди всегда прекрасно реагировали на ее имя, то сейчас она чувствует себя неловко.

«Это настоящий стыд. Мое имя уничтожено. Оно мне больше не нравится. Сейчас я думаю о том, чтобы, возможно, поменять его на французскую версию Caronne», - сказала Корона.

Женщина надеется, что нидерландские СМИ не будут злоупотреблять словом «коронавирус», а станут чаще называть его Covid-19. По последним данным, в Нидерландах есть 44 женщины с именем Corona.

Между тем бутик-отель Corona в Гааге, наоборот, выиграл от распространения вируса. Его имя привлекает внимание любителей селфи, которые публикуют их в сети.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на 24 января жертвами вируса стали 26 человек. При этом количество заражений новой пневмонией возросло до 876. С 25 января власти Пекина закрыли для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

На сегодняшний день от китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 20858 человек.

Напомним, в Николаевскую, как и в другие области, не будут присылать тест-системы для определения коронавируса, их централизуют в Киеве, куда каждая больница будет присылать анализы с подозрением на заражение.

Тем временем, эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы уже девятый день находятся в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах, где проходят четырнадцатидневный карантин. Сама зона обсервации охраняется силовиками. Ситуация в самом населенном пункте спокойная. Тем временем китайский вирус обнаружен в многих странах Европы, в том числе и ближнего зарубежья.

С событиями, которые связаны с ситуацией из-за вируса в Украине и в мире с момента эвакуации украинцев из Китая, можно ознакомиться в наших новостях: 20 февраля, 21 февраля, 22 февраля, 23 февраля, 24 февраля, 25 февраля, 26 февраля, 27 февраля.