У склонных к воровству и насилию людей мозг меньше, чем у других граждан, - ученые

Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что у людей, которые прибегают к воровству, буллингу, лжи и насилию, мозг меньше, чем у людей, которые не склонны к такому поведению.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на исследование, опубликованное в медицинском журнале «The Lancet».

В течение 45 лет ученые сканировали мозг 672 человек, чтобы исследовать, как меняется их поведение в течение жизни. Так, 441 человек никогда не вел себя антисоциально, 151 человек проявлял асоциальное поведение в молодом возрасте, а 80 человек всю жизнь были склонны к асоциальному поведению.

Исследователи заметили, что мозг меньше только у тех людей, которые на протяжении всей жизни проявляли асоциальное поведение. Изменения и уменьшения обнаружили в 282 участках мозга из 360, в том числе в части головного мозга, которая отвечает за принятие решений.

Люди, которые проявляли асоциальное поведение только в подростковом возрасте, не имели отличий в структуре мозга. Исследователи предположили, что из-за этих изменений у людей с асоциальным поведением ухудшается развитие навыков, которые контролируют поведение.

Британские ученые также отметили, что результаты исследования должны помочь в перевоспитании несовершеннолетних правонарушителей. Они считают, что в юном возрасте люди больше способны к изменениям.

Напомним, ранее американские врачи заявили, что им удалось «поставить на паузу» организм человека, чтобы успеть провести важную операцию.