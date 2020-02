Названы номинанты награды за лучшее фото и репортаж года World Press

Жюри конкурса в Амстердаме назвало номинантов награды за лучшее фото года - World Press Photo of the Year и лучший фоторепортаж - World Press Photo Story. В этом году в конкурсе приняли участие 4282 фотографа из 125 стран.

Об этом пишет 112.

В списке финалистов конкурса на лучшую фотографию World Press Photo 2020 оказались шесть снимков. Столкновения студентов с силовиками во время антиправительственной демонстрации в Алжире, 21 мая 2019 года фотографа Фарука Батиша (Farouk Batiche) из Deutsche Presse-Agentur.

Бойца Сирийский демократических сил Ахмеда Ибрагима (18 лет), получившего сильные ожоги, проведывает подруга в больнице в Аль-Хасака, Сирия, 20 октября. Автор фотографии - Айвор Прикетт (Ivor Prickett), The New York Times.

14 марта 2019 года. Родственница жертвы крушения самолета ET302 эфиопских авиалиний бросает себе грязь в лицо, когда скорбит на месте крушения. Фото: Мулугета Айене (Mulugeta Ayene), Associated Press.

Бизнесмен прячет пару противотанковых гранатометов в конце выставочного дня на Международной оборонной выставке и конференции (IDEX) в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, 18 февраля. Фото немецкого фотографа-фрилансера российского происхождения Никиты Терешина.

Ева, 15-летняя армянская девушка, которая недавно очнулась от кататонического состояния, сидит в инвалидной коляске, в окружении родителей, в центре приема беженцев в Подковой Лесне, Польша. Автор фото: Томек Качор (Tomek Kaczor), Gazeta Wyborcza.

19 июня 2019 года. Молодой человек, освещенный мобильными телефонами, читает стихотворение, в то время как протестующие выкрикивают лозунги, призывающие к гражданскому правлению, во время отключения электроэнергии в Хартуме, Судан. Фото: Ясуеши Чиба (Yasuyoshi Chiba), Agence France-Presse.

Финалистами номинации «Лучший фоторепортаж года» - World Press Photo Story – стали четыре сюжета. «Авиакатастрофа Рейса 302 Эфиопских Авиалиний". 10 марта рейс ET302 Эфиопских авиалиний, Boeing 737 MAX, исчез из радара через шесть минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы и разбился на поле, в результате чего погибли все 157 человек на борту. 10 снимков. Автор: Мулугета Айене (Associated Press)

«Беспорядки в Гонконге». Протесты в Гонконге, которые вспыхнули в конце марта в ответ на предложения правительства изменить существующее законодательство и разрешить экстрадицию в материковый Китай. 10 снимков. Автор: Николас Асфури из Agence France-Presse

«Хо, генезис восстания». Молодые люди составляют более половины населения Алжира, и, согласно докладу ЮНЕСКО, 72% людей в возрасте до 30 лет в Алжире являются безработными. «Черный октябрь» 1988 года – был ключевым моментов в истории Алжира, когда восстание было подавлено, и за пять дней были убиты более 500 человек. За этим последовало «черное десятилетие» насилия и беспорядков в стране. 30 фото. Автор: французский фотограф Ромэн Лорендо.

Победители наград World Press Photo of the Year и World Press Photo Story of the Year получат по 10 тысяч евро каждый. Общий призовой фонд составил более 130 тысяч евро.

Все номинанты приглашаются на церемонию вручения наград в Амстердам в апреле. Конкурс проводится непосредственно перед Всемирным фотофестивалем прессы, на который приглашаются победители для показа презентаций, проведения семинаров и встреч.

Призовые фотографии собраны в экспозицию, которая путешествует по 45 странам и которую ежегодно посещают более 4 миллионов человек. Фотографии-победители также публикуются в ежегоднике, который доступен на нескольких языках.

