С понедельника начнется аттестация николаевских прокуроров – проверят их знание законов и расходы

В Киеве 2-5 марта на базе выставочного центра «АККО Интернешнл» пройдут два этапа аттестации прокуроров региональных прокуратур. Желание пройти аттестацию изъявили 104 прокурора из Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Процесс аттестации будет аналогичным тому, который проходил в Офисе Генерального прокурора. Он будет проходить в три этапа: тест на знание законодательства, тест на общие способности и собеседование с кадровой комиссией. Для обеспечения непрерывности работы региональных прокуратур предусмотрено тестирование прокуроров каждой отдельной прокуратуры по разным графикам.

Прокуроры, которые в ходе первого этапа набрали 70 баллов, допускаются ко второму – тестированию на общие способности и навыки. На втором этапе проходной балл составляет 93. В состав комиссий входят сотрудники Офиса Генерального прокурора, представители международных неправительственных организаций, проектов международной технической помощи и дипломатических миссий, что делает их независимыми от внешних и внутренних факторов влияния.

Все допущенные к заключительному этапу аттестации пройдут проверку на добродетельность, которая будет включать в себя соответствие расходов и имущества, принадлежащего им и членам их семей, поведению в соответствии с требованиями профессиональной этики. Результаты аттестации будут обнародованы на официальном веб-сайте Офиса Генерального прокурора.

Напомним, что ранее завкадрами ГПУ Тарас Дунас вынуждал прокуроров пойти на контроль «анонимками» при переаттестации. Отметим, что Дунас продолжает оставаться прокурором Николаевской области.