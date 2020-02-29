Николаевские морпехи устроили встречу со школьниками – они показали вооружение и провели концерт

На Николаевщине 27 февраля морские пехотинцы провели военно-патриотическое мероприятие для школьников из поселков Рыбаковка и Коблево.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Перед школьниками выступил музыкальный коллектив штормовых беретов под управлением начальника оркестра – военного дирижера, капитана Сергея Смирнова.

«Во время ознакомления с вооружением и экипировкой военнослужащих дети имели возможность примерить бронежилет и шлем. В знак благодарности ученики Рыбаковской общеобразовательной школы передали в музей воинской части подарки, открытки и собственноручно изготовленные сувениры. В конце мероприятия сделали на память общее фото».

«Стоит отметить, что такие мероприятия морпехи проводят не впервые. Недавно бригаду морской пехоты посетили подростки местных учебных заведений, которые смогли ознакомиться с бытом и жизнью военнослужащих», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на Луганщине установили мемориальную доску в память о погибшем на Донбассе военнослужащем николаевской бригады морпехов.