Обвиняемый в изнасиловании Полански получил премию «Сезар» как лучший режиссер – в знак протеста несколько актрис покинули церемонию

Полански получил французскую кинопремию «Сезар» как лучший режиссер за фильм «Офицер и шпион». Церемония награждения прошла вечером 28 февраля. После того, как было объявлено имя победителя в категории «Лучшая режиссура», несколько актрис, в том числе Адель Энель, покинули зал в знак протеста.

Ни Полански, ни другие участники съемочной группы «Офицера и шпиона» на церемонии не присутствовали. Полански накануне вручения «Сезаров» заявил, что не придет на церемонию, так как не хочет, чтобы его «линчевали».

«Офицер и шпион» — исторический триллер о суде над Альфредом Дрейфусом, французским евреем, несправедливо обвиненным в шпионаже в пользу Германской империи в 1894 году. Он был номинирован в общей сложности на 12 премий «Сезар». Фильм в итоге получил три награды — за лучшую режиссуру, лучший адаптированный сценарий (Полански и Роберт Харрис) и лучший дизайн костюмов. Из-за 12 номинаций «Офицера и шпиона» руководство кинопремии «Сезар» в середине февраля ушло в отставку.

Как известно, Полански в 1977 году был обвинен в изнасиловании 13-летней фотомодели в Лос-Анджелесе. После ареста и предъявления обвинений Полански признал себя виновным, но бежал из США в Европу, чтобы избежать наказания. Позднее Полански обвинили в насилии еще несколько актрис.

Ранее сообщалось, что продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах.