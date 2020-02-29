Пограничники рассказали, как тренируют служебных собак из УГО, участвующих в охране первых лиц Украины

В Кинологический учебный центр Госпогранслужбы в Великих Мостах Львовской области впервые прибыли на обучение военнослужащие Управления государственной охраны Украины со своими четвероногими подопечными.

Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Служебные собаки УГО выполняют особые задачи. Они охраняют первых лиц государства и осуществляют поисковую работу по выявлению взрывчатых предметов перед проведением охранных мероприятий. Поэтому они пройдут курс подготовки по поиску взрывчатых веществ.

Обучение продлится два месяца. Программа подготовки сосредоточена не только на дрессировке самой собаки. В ходе проведения занятий внимание обращается на полное взаимодействие между кинологом и собакой и четкое выполнение команд.

Специфика их работы требует высокой выносливости в поиске взрывчатых веществ. При этом собаку приучают не брать в зубы и не трогать находку, потому что найденный предмет может взорваться.