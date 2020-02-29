Пентагон заказал производство второй партии Javelin для Украины

Пентагон заключил новый контракт с группой компаний Raytheon/Lockheed Martin Javelin JV на производство противотанковых ракетных комплексов «Javelin» для стран-партнеров, среди которых - Украина.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на официальное сообщение Минобороны США.

Работы будут выполнены в Тусоне, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения 25 июня 2020 года. С этой целью из американского бюджета выделено 18,4 млн долларов.

Среди стран, для которых компания будет производить комплексы «Javelin», кроме Украины также Австралия, Грузия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Катар, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Турция, Франция, Чехия и Эстония.

В декабре Минобороны Украины заключило контракты на поставку второй партии американских противотанковых ракетных комплексов «Javelin».

Напомним, что первая партия «Javelin» поступила на вооружение Украины в 2018 году, но США запретили использовать эти противотанковые комплексы на фронте.