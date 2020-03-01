В пригороде Николаева центр реабилитации помог убрать территорию от мусора, принесенного сильным ветром

В поселке Весняное благотворительная организация «Николаевский центр социальной реабилитации «Відновлення» помогла убрать территорию от мусора.

Об этом сообщается на странице центра реабилитации в Facebook.

Подопечные этого учреждения помогли убрать последствия урагана, который принес мусор с городского полигона бытовых отходов. Уборку провели в рамках взаимодействия с Веснянской громадой.

Отметим, что данная благотворительная организация помогает людям без определенного места жительства, старикам, людям с инвалидностью и страдающим от алкогольной и наркотической зависимости.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе поселка Черноморка из-за ураганного ветра большое количество деревьев оказались загрязнены одноразовыми пакетами, принесенными с мусорного полигона.