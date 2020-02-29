Министр обороны побывал с рабочим визитом в Очакове – проверил военную базу и наградил спецназовцев кортиками

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк 29 февраля в ходе рабочей поездки в Николаевскую область осмотрел базу Военно-морских сил в Очакове.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко доложил о состоянии дел и ознакомил министра с основными направлениями функционирования и задачами базы. Также Андрей Загороднюк пообщался с личным составом по условиям прохождения службы, осмотрел Ситуационный центр, на базе которого планируется проведение международных морских учений «Си Бриз-2020», и другие инфраструктурные объекты.

Министр посетил с рабочим визитом 73-й морской центр специального назначения имени кошевого атамана Антона Головатого, относящийся к Силам специальных операций. Загороднюк заслушал доклад командира о состоянии дел в воинской части и особенностях прохождения службы. Андрей Загороднюк ознакомился с возможностями 73-го центра выполнять специфические боевые задачи, в том числе во время Операции Объединенных сил, а также оценил состояние реформирования подразделения по натовским стандартам. Министр осмотрел объекты инфраструктуры, вооружение и военную технику морского спецподразделения. Андрей Загороднюк почтил память павших воинов-спецназовцев и возложил цветы к Памятному знаку водолазам-разведчикам.

Министр вручил военнослужащим подразделения ведомственные награды, поблагодарил бойцов за добросовестную службу по защите Украины и сообщил о планах министерства продолжать развитие Сил специальных операций, в том числе их морского компонента.

- Враг все еще пытается не допустить всестороннего развития Украины как европейского государства, мешает вступлению нашей страны в НАТО и всячески дестабилизирует ситуацию. Агрессивные действия России в Азово-Черноморском регионе ярко свидетельствуют об этом. Поэтому именно вы, бойцы морского спецназа, находитесь сегодня на переднем крае, чтобы помешать врагу реализовать свои планы по ситуации безопасности в регионе, - отметил Андрей Загороднюк, обращаясь к военнослужащим 73-го морского центра спецопераций.

Судя по опубликованным фото, министра во время визита сопровождал николаевский народный депутат Игорь Копытин, который в парламенте является председателем подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации.

Напомним, что аналогичный визит в Николаевскую область Загороднюк провел в ноябре 2019 года. Тогда рабочая поездка министра также не анонсировалась для СМИ.