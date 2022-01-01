Папа Римский в новогоднем поздравлении высказался против домашнего насилия: «Обидеть женщину – значит оскорбить Бога»

Папа Римский Франциск во время мессы в базилике Святого Петра в Ватикане 1 января произнес свое ежегодное новогоднее послание.

Об этом сообщает «Радио «Свобода».

85-летний понтифик выглядел здоровым и прошел по центральной аллее базилики, тогда как 31 декабря он использовал боковой вход рядом с алтарем. Участие в мессе было ограничено из-за ситуации с COVID-19.

«Сколько насилия направлено против женщин. Хватит этого! Обидеть женщину – значит оскорбить Бога, который от женщины взял на себя нашу человечность», – сказал Папа.

Во время телеинтервью в прошлом месяце понтифик сказал, что мужчины, совершающие насилие в отношении женщин, делают что-то «почти сатанинское».

С начала пандемии папа Франциск несколько раз высказывался против домашнего насилия, резко возросшего во всем мире во время карантина, из-за чего женщины оказались наедине со своими обидчиками.

Напомним, Николаевской области выделят 9 миллионов гривен на создание приютов и центров для людей, пострадавших от домашнего и гендерного насилия.