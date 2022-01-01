За сутки на Николаевшине зафиксировали 120 COVID-случаев, выздоровело 213 человек

На 1 января в Николаевской области выявлено 120 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
По состоянию на 1 января 2022 года из всех 115 тысяч 491 (+120) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев – 68617 (+51);
Первомайск – 6659 (+10);
Южноукраинск – 3710 (+12);
Вознесенск – 2627;
Очаков – 1847 (+3).
На других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 44 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2995 (+3) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 213, всего – 109410.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3281, в сутки – 6.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 01.01.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 460 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 33 больных;
- городская больница №3 г. Николаева – 57 больных и 17 человек с подозрением;
- городская больница №5 г. Николаева – 40 больных и 3 человека с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 11 больных и 17 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 32 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 45 больных;
в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 15 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 24 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 12 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 8 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 4 больных и 2 человека с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 5 больных и 1 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 32 больных и 4 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 22 больных;
- Снигиревская городская больница – 6 больных;
- городская детская больница №2 г.Николаева – 23 человека с подозрением;
- городская больница №1 г. Николаева – 42 больных;
- роддом №1 г.Николаева – 3 больных.
Напомним, в Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса и 190 смертей за сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Львовской области.