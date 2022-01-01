За сутки на Николаевшине зафиксировали 120 COVID-случаев, выздоровело 213 человек

На 1 января в Николаевской области выявлено 120 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

По состоянию на 1 января 2022 года из всех 115 тысяч 491 (+120) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68617 (+51);

Первомайск – 6659 (+10);

Южноукраинск – 3710 (+12);

Вознесенск – 2627;

Очаков – 1847 (+3).

На других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 44 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2995 (+3) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 213, всего – 109410.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3281, в сутки – 6.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 01.01.2022 на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 460 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 33 больных;

- городская больница №3 г. Николаева – 57 больных и 17 человек с подозрением;

- городская больница №5 г. Николаева – 40 больных и 3 человека с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 11 больных и 17 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 32 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 45 больных;

в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 15 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 24 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 12 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 8 больных и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 4 больных и 2 человека с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 5 больных и 1 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 32 больных и 4 человека с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 22 больных;

- Снигиревская городская больница – 6 больных;

- городская детская больница №2 г.Николаева – 23 человека с подозрением;

- городская больница №1 г. Николаева – 42 больных;

- роддом №1 г.Николаева – 3 больных.

Напомним, в Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса и 190 смертей за сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Львовской области.