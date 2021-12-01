Домбровская рассказала о встрече с первой леди Украины и лидерами «Зе! Жінки» в Киеве: «Дают мотивацию и силы для действий»

Лидеры движения «Зе! Жінки» со всех городов Украины встретились в Киеве с первой леди Еленой Зеленской и подвели итоги проведения Всемирной акции «16 дней против гендерного насилия», а также ряд социальных вопросов.

Подробности встречи на своей странице в Facebook рассказала глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская.

«Эти выходные у нас были рабочие. ⁣⁣Три дня активного сетирования лидеров #зеЖінок України в Киеве. В очередной раз дают нам мотивацию посвящать себя реализации общественно важных задач, готовность и силы для действий», - отметила Домбровская.

Татьяна Домбровская добавила, что с Еленой Зеленской говорили о женском лидерстве, реформе школьного питания и внедрении программы Биарриц. В частности, лидеры движения «Зе! Жінки» отчитывались о результатах проведения Всемирной акции «16 дней против гендерного насилия» и подводили итоги акции.

Как лидер движения «Зе! Жінки» в Николаеве Татьяна Домбровская получила награду от главы партии Елены Шуляк «За активное внедрение реформы школьного питания и организации программы первой поездки тура Украиной «Зе! Жінки».

«Такие меры очень важны. Результаты есть у действующих. Помним – усилия каждого из нас могут спасти чью-то жизнь!» - заявила Домбровская.

Напомним, что в октябре 2021 года представительницы движения «Зе!Жінки» посетили Николаев. Домбровская рассказала, что обсуждали соцвопросы, питание в школах и посетили центр помощи ВПЛ.