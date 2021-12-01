«Мне стыдно за свою эмоциональность, но не за свою работу»: Замглавы МВД Гогилашвили написал заявление об увольнении после инцидента с полицейскими

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили написал заявление об увольнении после инцидента с его участием на блокпосте в Донецкой области.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в Министерстве. Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более 2 лет», - заявил он.

Напомним, в Донецкой области полицейские на блокпосту остановили автомобиль с заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили. Замминистру не понравилось, что его не узнали, и у него проверили документы. Он стал требовать у полицейских номера жетонов, хамить и угрожать. Гогилашвили указывал полицейскому выключить видеозапись на телефоне и толкал одного из полицейских на блокпосту. Жена Гогилашвили – Мария Левченко – много лет работает личным помощником (секретарем) Владимира Зеленского, еще со времен «95 квартала».

В связи с произошедшим, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили.

Ранее Гогилашвили извинился за «излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать расследованию случившегося.