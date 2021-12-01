В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, одно из них перевернулось

В Балтийском море 13 декабря возле датского острова Борнхольм столкнулись два крупных грузовых судна – Scot Carrier под флагом Великобритании и Karin Hoej под флагом Дании.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на британские СМИ.

От удара корабль Karin Hoej перевернулся, из-за чего пришлось начать масштабную спасательную операцию. Без вести пропавшими считаются два члена экипажа Karin Hoej. В поисках участвуют два вертолета, самолет и несколько патрульных катеров из Швеции и Дании, а также корабль Scot Carrier, моряки которого не пострадали.

По предварительным данным, столкновение произошло в условиях сильного тумана. Сигнал тревоги был получен примерно в 3:30 по местному времени, а когда спасатели приблизились к месту аварии, они услышали крики из воды. Отмечается, что температура воды в районе бедствия около 4 градусов.

Напомним, ранее в Черном море провели спецоперацию по спасению украинского военного корабля «Балта».