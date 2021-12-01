Экс-патрульный, которого оправдали спустя пять лет после задержания на взятке в Коблево, через суд восстановился в должности

Крайний справа - Юрий Демчук (фото из архива) Бывший сотрудник управления патрульной полиции, которого уволили из-за обвинения в получении взяток, восстановился в должности.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил адвокат Владимир Тимошин.

Как известно, 29 января суд вынес оправдательный приговор относительно сотрудника управления патрульной полиции, которого обвиняли в том, что он систематически требовал взятки во время того, как был откомандирован в Коблево в 2016 году. В августе апелляционная инстанция подтвердила приговор относительно Юрия Демчука.

Также отметим, что в сентябре 2020 года Юрий Демчук в Николаевском окружном админсуде оспорил свое дисциплинарное взыскание и увольнение. Он также отсудил 174 тысячи гривен среднего заработка за время вынужденного прогула.

Речь идет о том, как 5 августа 2016 года в курортной зоне Коблево был задержан капрал патрульной полиции, который вымогал 500 гривен взятки у водителя автомобиля с молдавскими номерами. Капрал заявлял водителю, что в Украине с такими номерами нельзя ездить и вымогал взятку за не привлечение его к ответственности.

Однако, по информации, имеющейся у «Преступности.НЕТ», вместе с ним регулярными поборами в поселке Коблево занимались и трое его напарников – управление внутренней безопасности полиции Николаевской области зафиксировало ряд эпизодов, в которых фигурировали все четверо патрульных, откомандированных на лето работать в курортной зоне.

Однако, под суд отдали только одного патрульного – из всей «команды» он единственный был «новеньким» в системе, остальные трое были набраны в патрульную полицию из бывшего ГАИ.

По информации «Преступности.НЕТ», троим инспекторам - бывшим ГАИшникам – удалось договориться с Департаментом внутренней безопасности, и материалы по ним в итоге не попали в уголовное производство.

Эту информацию тогда опосредованно подтвердил прокурор Николаевской области Тарас Дунас, который заявил, что прокуратура действительно проверяла всех четверых патрульных, и на одного из них даже составила административный протокол. Также Дунасу задавали вопросы о материалах НСРД, во время которых зафиксирована систематичность получения взяток, но он отказывался демонстрировать их общественности.