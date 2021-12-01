Переждать холодные ночи, поесть и сменить одежду: В Николаеве для бездомных развернут несколько пунктов обогрева

В Николаеве для горожан без определенного места жительства с наступлением холодов будет функционировать несколько временных пунктов обогрева, горячего питания и раздачи вещей. Пребывание бездомных в таких пунктах совершенно бесплатное.

Об этом в понедельник, 13 декабря, в ходе пресс-тура по пунктам обогрева рассказал директор департамента социальной защиты населения Сергей Василенко, передает «Преступности.НЕТ».

Чиновник сообщил, с наступлением осенне-зимнего периода началась активная подготовка пунктов обогрева для бездомных. В частности, были закуплены: новая палатка, которую уже установили на Круговой, 47, обогреватель UFO, термоконтейнеры для еды, одноразовую посуду, средства гигиены. Палатка на Круговой, 47, рассчитана на 10-15 человек.

Также пункты обогрева есть и в Корабельном и Заводском районах, там бездомные могут не только согреться и поесть, но и переночевать. Рассчитаны они до 10 человек каждый. Кроме этого, центр реинтеграции будет каждый день выдавать горячие обеды бездомным на Автовокзале.

Сергей Василенко отметил, что по районам будут работать социальные патрули, которые по вызову горожан, или в случае выявления бездомных на улице в холода будут отвозить их в пункты обогрева.

Устроится на долгосрочное пребывание бездомные мужчины могут в центр реинтеграции на Круговой, 47 – может принять до 50 человек. Центр реинтеграции предоставляет бездомным временное проживание, трехразовое питание, медицинскую помощь, комплекс бытовых услуг, одежду и обувь, хранение документов, предоставляет помощь в восстановлении паспорта, регистрации, получения идентификационного кода, способствует в назначении пенсии и госпомощи, установлении инвалидности и тд.

Для женщин без определенного места жительства функционирует центр социальной реабилитации «Відновлення» в Малой Коренихе (село Весняное, улица Очаковская, 1-Б), но так же там возможно размещение и мужчин. Он рассчитан на 150 человек. Директор центра Владимир Тимошенко сообщил, что на сегодняшний день там находится 82 бездомных, из них 30 – женщины. По регламенту жить здесь бездомные могут полгода, но как показывает практика для полной реабилитации и социализации нужно порядка года, поэтому время пребывания продлевают.

В 2021 году содержание бездомных в таких центрах обходилось в 107 гривен в сутки на одного человека. При этом, центр «Відновлення» обеспечивает продуктами питания самостоятельно.

Чтобы на долгосрочный период устроиться в центры реинтеграции, бездомным необходимо будет сдать анализ крови и сделать флюорограмму, а также из-за эпидемии коронавируса им придется две недели отсидеть в специальном изоляторе.

Директор департамента соцзащиты Сергей Василенко добавил, что в районе автовокзала в сквере «Освобождение города Николаева от немецко-фашистстких захватчиков» от проспекта Мира до улицы Строителей до конца декабря будет размещена большая палатка для бездомных. Она будет рассчитана на 100-150 мест.

— Ее выставляет наш городской совет, но будет работать в ней общественная организация «Христианская миссия – Новая жизнь». Эта организация сама вышла с инициативой на городскую власть, чтобы мы обеспечили место с подключением к электроснабжению мощностью 25кВт, с расположением биотуалетов, мусорных баков, а они самостоятельно организуют материальное обеспечение и волонтеров для функционирования этой палатки. Палатка еще не развернута, но у нас разработан проект и он сейчас проходит окончательное согласование с нашим облэнерго, потому что наибольшая проблема – это подключение к точке с 25 кВт мощности. Где-то к концу декабря, когда начнутся морозы, а их нам обещают через неделю-две, а согласно распоряжению пункты обогрева разворачиваются при температуре воздуха -5°C, - заявил чиновник.

Напомним, сообщалось, что в Николаеве Центр реинтеграции хочет почти в 1,5 раза увеличить сумму на проживание бездомных – в 2020 году тратили по 190 гривен в день на человека.