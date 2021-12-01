Глава Заводского райсуда принялся выгораживать сына судьи Бобровой, которого задержали во время поиска «закладки», и обвинил полицию в давлении

Сергей Щербина В Заводском районном суде Николаева заявили, что задержание сына судьи Ирины Бобровой было неправомерным, и намекнули на якобы давление со стороны полиции.

Об этом следует из опубликованного на сайте суда заявления.

Как известно, 6 декабря через чат-бот DrugHunters в Telegram граждане сообщили, что двое мужчин ищут «закладку» с наркотиками на проспекте Героев Украины. На место первыми прибыли сотрудники спецроты полиции – молодые люди, увидев полицейских, выбросили сверток. Сотрудники полиции его изъяли. В нем было до двух граммов амфетамина. Оба мужчины были в алкогольном опьянении. Один из них начал рассказывать полицейским о своих связях и грозил дальнейшими проблемами – им оказался 23-летний лейтенант полиции Владислав Бобров. Его мать, Ирина Боброва, является судьей Заводского районного суда Николаева. В телефонах фигурантов также нашли фото с геолокацией, которое указывало место, где надо было искать «закладку».

В суде не стали отрицать факт задержания сына судьи Бобровой, но утверждают, что действия полицейских при задержании, использовании спецсредств были «неправомерны». Также в заявлении главы суда Сергея Щербины говорится, что полицейские якобы превысили свои полномочия, нанесли сыну судьи телесные повреждения.

«Лица, задерживавшие следователя Корабельного райотдела полиции действовали не правомерно. В настоящее время есть достаточные основания утверждать, что работники полиции – взвода №1 РПОП ГУНП в Николаевской области, подчиняющиеся непосредственно руководителю ГУНП, действовали с превышением предоставленных ими полномочий с момента задержания, применения спец средств, до момента доставки в СОГ отделения полиции № 1 Николаевского РУП УП в Николаевской области и составление протокола об административном правонарушении».

«На сегодняшний день известны фамилии работников взвода № 1 РПОП ГУНП в Николаевской области, которые действовали с превышением власти и служебных обязанностей, задержали и нанесли телесные повреждения».

В суде настаивают, что наркотические средства сыну судьи якобы подбросили сами сотрудники полиции.

«Уверены, что в дальнейшем будут выяснены и фамилии тех полицейских, которые совершили провокацию преступления, предусмотренного ст. 309 УК Украины, подбросили наркотические средства и сфальсифицировали материалы уголовного производства».

В заявлении суда также говорится, что расследованием «провокации» наркопреступления сыном Бобровой будет заниматься Госбюро расследований.

«В настоящее время досудебное расследование по данным фактам будет осуществлять ТУ ДБР в г. Николаеве, устанавливать все обстоятельства, давать юридическую оценку событиям, произошедшим 7 декабря».

Щербина предполагает, что таким образом на судей Заводского суда пытаются оказываться давление.

«По моему личному убеждению все эти события связаны с рассмотрением судом резонансных дел и попыткой работников правоохранительных органов оказывать давление на судей».

Отметим, что уголовные производства, которые расследует ТУ ГБР, расположенное в Николаеве, подсудны Заводскому районному суду Николаева, вне зависимости от дислокации подразделений.

Также добавим, что судьи, которые видят в чьих-либо действиях вмешательство в их деятельность (как, например, угрозы, давление и т.д), они уведомляют об этом Высший совет правосудия и другие уполномоченные органы. На сайте ВСП по состоянию на данный момент сообщения о вмешательстве в деятельность судей Заводского суда отсутствует.

Напомним, как в 2014 году в здание Заводского районного суда Николаева зашел мужчина с предметами, похожими на гранаты. Мужчина пришел в кабинет к заместителю председателя суда Ирине Бобровой. Он устроил там ссору и принялся угрожать ей гранатами. Согласно данным источников, зашедший с гранатами в кабинет судьи Бобровой мужчина якобы является ее мужем.

Также напомним, что глава Заводского райсуда Сергей Щербина отпустил подозреваемого в стрельбе и ранении мужчины под круглосуточный домашний арест. Подозреваемый является сыном одного из криминальных элементов по кличке «Робинзон» и имеет родственные связи в Заводском райсуде.

Помимо этого, скандальный глава Заводского суда отказал в принудительном приводе экс-депутата облсовета Белавы к следователю по делу о ДТП.

Помимо этого, глава Заводского райсуда Николаева Щербина отказал в аресте документов, изъятых в инфекционной больнице в рамках дела о ковидных надбавках.