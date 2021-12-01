«Сокращение ремонтов на месяц – наш подарок жителям Украины», – генеральный директор Южно-Украинского энергокомплекса Игорь Полович

В этом году в зиму мы вошли тремя работающими блоками, подставив надежное плечо отечественной энергетике. Это произошло в то время, когда сложилась крайне сложная ситуация с заполнением газохранилищ и накоплением угля на ТЭС.

Надлежащая оценка этого достижения в масштабе государства еще предстоит, а вот высокую оценку деятельности Южно-Украинской АЭС от международной организации коллектив уже получил. В мае по итогам совещания экспертно-аналитической группы регионального центра Всемирной ассоциации операторов АЭС (ВАО АЭС) по определению уровней взаимодействия и поддержки входящих в ее состав атомных станций были подчеркнуты положительные тренды изменения обобщенного индекса всех энергоблоков Южно-Украинской АЭС за трехлетний период. Деятельность АЭС оценивается по 13 критериям, учитывающим выполнение атомными станциями взятых на себя обязательств и состояние их эксплуатации. Для Южно-Украинской АЭС по всем критериям достигнута первая - высшая - граница. Это самые лучшие результаты деятельности станции. По сравнению с предыдущими годами они значительно улучшились и продолжают совершенствоваться.

Должен отметить, что, несмотря на пандемию, в этом году международное сотрудничество было достаточно активным. Успешно осваиваем онлайн формат взаимодействия и общения. Сделали еще несколько реальных шагов по сотрудничеству с Парижским региональным центром ОАО АЭС. В следующем году он будет организатором очередной партнерской проверки на Южно-Украинской станции. Поэтому ждем придирчивого взгляда коллег, который, надеюсь, позволит нашей АЭС стать еще безопаснее.

Главная миссия нашего предприятия – безопасное производство электроэнергии. На мой взгляд, коллектив ОП ЮУАЭС с этой задачей и в этом году достойно справился. Условий и путей достижения этой цели много, и, что самое главное, в этом процессе не существует мелочей. Что касается увеличения объема производства, мы сделали несколько важных шагов.

Ремонтная кампания в этом году сокращена в общем итоге почти на 32 суток. Этого мы добились благодаря оптимизации работ, выполнив все, что планировалось. Сокращение ремонтов на месяц – наш подарок жителям Украины.

Игорь Полович Масштабные инвестиционные проекты, призванные увеличить реализуемые на нашей площадке объемы производства, в этом году также вошли в завершающую фазу.

В мае прошли комплексные испытания первого пускового комплекса в рамках проекта реконструкции техводоснабжения ЮУАЭС. 1 июня произошел пуск двух брызгальных бассейнов. Полная реализация этого проекта позволит избежать потерь производства электроэнергии на ЮУАЭС из-за высокой температуры циркуляционной воды и снятия ограничений мощности атомных энергоблоков, вызванных недостаточной охлаждающей способностью Ташлыкского водохранилища в теплое время года. Завершить реконструкцию в полном объеме планируется в 2022 году. По расчетам специалистов, ввод в работу пяти брызгальных бассейнов снизит температуру циркуляционной воды на 7°С, что позволит ежегодно дополнительно отпускать в энергосистему в среднем около 700 млн. кВтч электроэнергии.

Сейчас энергоблоки №1, №2, №3 Южно-Украинской АЭС находятся в стадии долгосрочной эксплуатации. Разрешение на эксплуатацию первого «миллионника» истекает в конце 2023 года. Впереди у нас – очередная переоценка безопасности. В сентябре завершена одна из обязательных процедур - осуществлен контроль корпуса реактора изнутри. В этом нам помогли коллеги из Хмельницкой АЭС. Полученные результаты свидетельствуют о том, что срок службы корпуса реактора и, как следствие, производственную жизнь энергоблока №1 можно продлевать.

Вскоре начнется реализация еще одного важного проекта – реконструкции Вознесенской ГЭС. Эта станция уже давно не работает. Ее возрождение позволит не только восстановить важный энергетический объект «зеленой» генерации, но и создать объект туристической инфраструктуры общегосударственного уровня – с неповторимыми ландшафтами и видами. Мощность станции составит 9,5 мегаватт. Как известно, малые ГЭС рентабельны и экологичны. Это будет значительный вклад в развитие экологически чистых энергетических систем в целом.

Реализация этого проекта начнется в следующем году. А вот войти в него мы надеемся еще с одним важным достижением. В список из 13 приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года входит Ташлыкская гидроаккумулирующая электростанция. В настоящее время по полной ведутся монтажные операции. До конца года ТГАЭС будет готова к пуску третьего гидроагрегата. Ввод в эксплуатацию еще одного агрегата ТГАЭС увеличит маневренные мощности энергосистемы Украины и таким образом повысит ее надежность. Третий гидроагрегат Ташлыкской ГАЭС – наш вклад в энергонезависимость государства.

Автор: Генеральный директор Южно-Украинского энергокомплекса Игорь Полович

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