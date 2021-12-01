Умер николаевский журналист, оператор телеканала «МАРТ» Олег Хусаинов

В понедельник, 13 декабря, на 56 году ушел из жизни николаевский журналист, корреспондент, многолетний оператор телекомпании «МАРТ» Олег Анатольевич Хусаинов.

Об этом сообщается на сайте телекомпании.

Причиной смерти стало ухудшение состояния здоровья, в частности, сердечная недостаточность. Накануне он попал в больницу с инфарктом, был прооперирован и продолжал находиться в кардиореанимации.

Олег Хусаинов родился в Николаеве 8 июня 1966 года. Более 15 лет проработал журналистом и оператором на телеканале «МАРТ». В 1990-х годах являлся автором и ведущим криминальной хроники «Сирена». С началом войны на Востоке Украины как военный корреспондент несколько раз с волонтерами посещал зону АТО, за что в 2016 году был награжден отличием Президента Украины «За гуманитарное участие в Антитеррористической операции».

Редакция «Преступности.НЕТ» выражает родным Олега Хусаинова свои соболезнования в связи с его смертью.

Помочь семье журналиста можно по реквизитам банковской карты сына Олега Хусаинова Антона.

4731 2196 1690 4292 – Федоренко Антон Сергеевич (АО «ПриватБанк»).