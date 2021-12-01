Сессия Николаевского горсовета: Депутаты внесли изменения в бюджет-2021 и мэр Сенкевич передал полномочия по ведению заседания секретарю

Во вторник, 14 декабря, в Николаевском городском совете проходит заседание очередной 12-й сессии.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Заседание запланировано на 12:00. В повестке дня около 270 земельных вопросов, а также 26 текущих вопросов.

В зале ведется онлайн-трансляция:

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13:53 Директор департамент финансов Вера Святелик сообщила, что на конец года расходы бюджета составляют 4 миллиарда 929 миллионов 753 тысячи, из них бюджет развития - 1 миллиард 53 миллиона, а остальные средства - общий фонд. В проекте решения о внесении изменений в бюджет есть средства субвенций, которые поступили в межсессионный период, а именно:

- 7,5 миллионов гривен на покупку кислородных станций;

- 27,9 миллионов субвенции на осуществление мероприятий социально-экономического развития;

- 15 миллионов на покупку жилья и помещений для детей сирот и домов семейного типа и еще несколько незначительных субвенций, сумму которых Святелик не назвала.

Также предлагается перераспределить бюджетные средства главных распорядителей:

- выделение около 30 миллионов на коммунальные услуги и энергоносители для управления образования;

- 9,5 миллионов средств для управления здравоохранение на коммунальные услуги и энергоносители, а также средства на капремонт, монтаж и подведение кислородных станций;

- 20 миллионов гривен для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение задолженности по кредиту Министерства финансов Украины.

Депутат Мартиросов заявил, что этот вопрос не является первоочередным, поэтому предложил не поддерживать его. Поэтому мэр Сенкевич попросил Веру Святелик повторить, на что предусмотрены средства.

Также Александр Сенкевич уточнил, сколько в прошлом году было выделено из горбюджета облтеплоэнерго в качестве пополнения уставного фонда, на что чиновница сообщила, что сумма составляет порядка 55 миллионов гривен. В этом же году предприятию было выделено 30 миллионов гривен, и на сегодняшней сессии предлагается еще 20 миллионов гривен.

Депутат горсовета и по совместительству глава Николаевской ОГА Виталий Ким попросил внести еще одну правку, о выделении 14,5 миллионов гривен на развитие Николаевского аэропорта.

Сначала депутаты утвердили проект решения в изначальной редакции, а потом согласовали и правку от Виталия Кима. В частности, 40-ка голосами депутаты утвердили проект решения с правкой в целом.

После этого мэр Николаева передал полномочия по ведению сессию секретарю горсовета Дмитрию Фалько.

13:46 Депутат Евгений Прудник заявил, что у него не сработала кнопка при голосовании за проект решения о внесении изменений в Регламент, который был включен в повестку дня по просьбе Елены Киселевой, поэтому он попросил поставить его на повторное голосование. Мэр Сенкевич заявил, что на повторное голосование ставят тогда, если не хватает одного-двух голосов для принятия решения.

Тогда Елена Киселева предложила принять за основу проект решения о внесении изменений в Регламент, предложенный мэром Сенкевичем, а потом вносить в него правки, которые прописаны в непринятом проекте решения. Мэр заявил, что он бы не хотел вносить правки в свой проект решения.

Депутат Чайка заявил, что нет необходимости вносить изменения в Регламент, чтобы секретарь горсовета Дмитрий Фалько вел сессии в отсутствии мэра Сенкевича, если он на больничном или в командировке. В таком случае мэр может просто дать поручение секретарю провести сессию.

В итоге, проект решения был согласован 43-я голосами.

После голосования Елена Киселева попросила мэра Сенкевича своим распоряжением исключить из состава рабочей группы по разработке регламента представителей фракции «Европейская солидарность».

13:42 Депутаты исключили из повестки дня проект решения О расторжении договора аренды земли от 12.07.2021 №11664, заключенного между Николаевским городским советом и обществом с ограниченной ответственностью «АВРОРЕНТ». По словам Сенкевича, суд запретил разрывать договор аренды земли с предприятием.

13:20 Депутат от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислав Чайка выступил с заявлением о том, что в городе действует коррупционная группа, в состав которой входят чиновники мэрии.

— Сообщение о возможной коррупции или коррупционном правонарушении должностными лицами Николаевского горсовета. В городе Николаеве возможно действует группа челок, которые организовали стойкое объединение для совершения коррупционных дел или с ним связанных, возможно даже криминальных преступлений. В группу входят депутат горсовета Федор Панченко, депутат Андрей Волков, должностные лица юридического департамента, департамент архитектуры, департамент по предоставлению административных услуг, управление земельных ресурсов и другие. Стабильность группы проявляется в наличии высокого уровня согласованности участников, системности и детальной организованности функционала группы. Одним из типичных пример функционирования группы есть следующая ситуация. Ко мне как к депутату обратилась ООО «Аврорент» по поводу действий должностных лиц, - рассказал Чайка.

Он отметил, что фирме «Аврорент», которая победила в земельных торгах, в договор были внесены незаконные изменения, по словам Чайки, это было сделано для личной выгоды вышеперечисленных лиц.

— Эта группа надеялась, что дополнительные условия договора будет невозможно выполнить и арендатор все же обратиться к этой группе с предложением помощи – передача денег или другие активы…По итогу управление ресурсов подготовило проект решения горсовета о разрыве договора аренды из-за того, что арендатор не выполнил пункты договора. Эта группа предлагает помощь арендатору в решении ситуации, - добавил депутат.

13:02 Мэр Сенкевич предложил первым делом рассмотреть те вопросы, которые включили в повестку дня с голоса, а потом уже перейти к повестке дня, которая была роздана депутатам.

Сначала решили рассмотреть вопрос о внесении правок в Регламент. Глава фракции ЕС Елена Киселева отметила, что предложенная редакция Регламента вносит изменения только в несколько пунктов, а в Регламенте еще есть моменты, которые требуют доработки. Поэтому она предложила начать со своего проекта решения о внесении изменений в Регламент, а потом утверждать тот проект решения, где речь идет о разрешении секретарю горсовета вести сессии.

После перепалки с Еленой Киселевой мэр Сенкевич предложил депутатам вынести на голосование сначала проект решения Киселевой, а потом тот проект решения, который включили в повестку дня по просьбе самого Сенкевича. Такое предложение было поддержано депутатам.

Елена Киселева, как докладчик проекта решения сообщила, что предлагаемым решением вносятся изменения в статьи:

- ст. 11 о протокольных поручениях горсовета и порядке их отработки - усиливается возможность влияния депутатов на исполнительные органы в этом вопросе, потому что часто были ситуации, когда чиновники не отрабатывали протокольные поручения или ограничивались отписками.

- ст. 25, где изменения носят технический характер, чтобы убрать некие ошибки и неточности.

- ст. 27 планирование работы горсовета и проведение отчетов.

- и еще две статьи, которые есть в проекте решения предоставленном мэром Сенкевичем, о том, чтобы разрешить секретарю горсовета Дмитрию Фалько вести сессии в отсутствии мэра.

Однако, депутаты не согласовали проект решения, предложенный Еленой Киселевой - лишь 15 «за».

12:55 Депутаты включили в повестку дня вопросы: о перераспределении бюджетных средств, а именно остатков для их выделения на оплату услуг по отоплению и другие, о предоставлении разрешения КП «Николаевводоканал» на получение кредита, предоставления разрешения на получения финансового лизинга для коммунальных предприятий.

После обсуждения повестки дня депутаты утвердили ее 50-ю голосами.

12:47 Мэр Николаева предложил внести в повестку дня проект решения о внесении изменений в принятый Регламент сессии Николаевского горсовете. Правка, прописанная в проекте решения, позволяет секретарю горсовета Дмитрию Фалько вести сессии в отсутствии мэра. 40 депутатов поддержали предложение мэра.

12:38 В Николаевском городском совете началось очередной заседание сессии. Его открыл мэр Александр Сенкевич, который около двух месяцев находился на больничном.



На заседании зарегистрировалось 50 депутатов.