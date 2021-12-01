Апелляционный суд отменил решение ОАСК в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева, которым был удовлетворен иск кипрской Triantal Investments и отменено решение Национального банка об определении связанных с «Приватбанком» лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Также суд закрыл производство по этому делу.

Компания Triantal Investments Ltd., подконтрольная бывшему акционеру «Приватбанка» Игорю Коломойскому, до национализации являлась владельцем 16,7362% акций банка.

«Суд отменил решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, а производство по делу закрыто, в соответствии с позицией Большой Палаты Верховного Суда решение Национального банка об определении лиц связанными не может быть обжаловано в суде никакой юрисдикции», – отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Как известно, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка, признав, что были допущены нарушения. В Нацбанке сообщили, что будут обжаловать это решение. Рассмотрение дела проводилось на протяжении 2,5 лет и за три дня до второго тура выборов Президента Украины в 2019 году принял это решение.